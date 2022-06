Drei Energiepakete im Doppelpack

Heute stellen wir euch nicht nur ein Haus vor, sondern gleich drei. Genaugenommen sind es eigentlich sechs, denn es geht dabei um drei Doppeleinfamilienhäuser, die von Honegger Architekt in einem Wohngebiet in der Gemeinde Uesslingen im Thurgau umgesetzt wurden. Bei den Gebäuden handelt es sich um drei zertifizierte Minergie-P-Eco Häuser, die 2014 mit dem Best of Minergie -Preis des Kantons Thurgau ausgezeichnet wurden. Die Zertifizierung besagt, dass beim Bau der Häuser nur giftfreie Materialien verwendet wurden und auf einen schonenden Umgang mit der grauen Energie geachtet wurde.