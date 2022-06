Magischer, kleiner Raum: Ein japanisches Haus mit weniger als 38m²

In der japanischen Gemeinde Aichi befindet sich dieses Objekt, das sich in einem von saftigem Grün zeugenden Rasen mit seitlich führendem Steinplattenweg bettet. Die Fassade besticht durch ihre enorme Geradlinigkeit, die Ausdruck zeitgemäßer Architektur ist und einem zeitlosen Stil entspricht. Die relativ schmal verlaufende und in Weiß gehaltene Wand wird eingefasst von der anthrazitfarbenen und podestartigen Unterkonstruktion sowie dem ebenso dunkel gehaltenen Satteldach. Dies zeugt von einer gewissen Strenge, wobei die großzügigen Verglasungen mit dieser zu brechen scheinen.