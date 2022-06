Angesagte Interior Trends für 2016

Wir haben bereits in diesem Artikel über die Pantone Trendfarben des Jahres 2016 berichtet. Es handelt sich dabei um ein harmonisches Duo aus zwei zarten Pastelltönen: Serenity und Rose Quartz sind ein helles Blau und ein sanftes Rosé, welche die Interior Trends des nächsten Jahres maßgeblich mitprägen werden. Darüber hinaus bleibt uns auch die Einrichtungsnuance Nummer eins des vergangenen Jahres, Grau, weiterhin erhalten. Aber 2016 wird auch wärmer, bunter und knalliger: An Gelb kommt Experten zufolge in den nächsten Monaten nämlich niemand vorbei. Warum sollten wir auch? Gelb ist eine echte Gute-Laune-Farbe, die Räume auflockert, sie heller und fröhlicher macht. Gelb steht für Energie und Optimismus und macht sich gerade als einzelner Farbakzent in Form eines Sessels, eines Sideboards oder in Form von Kissen oder Tapeten ganz wunderbar in jeder modernen Einrichtung. Wer allzu leuchtenden Knallfarben eher skeptisch gegenübersteht, wird mit dem Gelbtrend ganz sicher trotzdem glücklich, denn die sonnige Farbe hat überraschend viele Nuancen zu bieten, von zartem Vanille bis goldenem Ocker, von kräftigem Senf- bis hin zu strahlendem Zitronengelb ist alles erlaubt, was gefällt und Spaß macht.