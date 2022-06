Ein Wohnhaus steht Kopf

In den meisten Wohnhäusern wissen wir genau, was uns erwartet: Im Erdgeschoss befinden sich die Küche, ein Bad und das Wohnzimmer und in der oberen Etage die privateren Räume wie das Schlaf- und Kinderzimmer. Bei diesem einen Haus in Japan ist das alles allerdings etwas anders: Hier fällt nicht nur die Form des Hauses aus dem Rahmen, sondern auch die Anordnung der Räume. Dass sich dieses Anderssein durchaus lohnt, beweist spätestens ein Blick in die oberen Wohnräume.