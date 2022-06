Haus-Projekt für die Zukunft: Wohnen mit kleinem Preis

Die Nordseite des Gebäudes zeigt sich sehr verschlossen, sodass das Ganze regelrecht an einen Bunker erinnert. Oder handelt es sich dabei eher um eine besonders große Garage? Dass nichts von alledem der Fall ist, haben wir euch bereits in der Einleitung verraten. Denn in dem Betonhaus wurde ein Zuhause eingerichtet, in das man über zwei schmale Fenster Einblick erlangen kann.

Durch das auskragende Dach ergeben sich gleich zwei Vorteile: Der überdachte Außenbereich wird zum einen als Carport genutzt und bildet zum anderen einen geschützten Eingangsbereich.