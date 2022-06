Tipps für bunte Wände

Auch wenn uns kein künstlerisches Talent in die Wiege gelegt wurde, bietet uns diese Wandmalerei eine wunderbare Inspiration. Ohne viel Schnickschnack und Farbe wird hier eine beeindruckende Wirkung erzielt. Durch den künstlerisch erzeugten 3-D-Effekt scheint es tatsächlich so, als würde ein Stück von der Tapete von der Wand fallen und uns einen Einblick in einen neuen Raum gewähren.