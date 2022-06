Wie kann ich eine Bar in meine Wohnung integrieren?

Eine Home-Bar ist ein kleiner Luxus, den sich viele von uns gerne gönnen würden. Weinliebhaber und Whiskey-Fans lieben die Cocktailstunde und verwöhnen ihre Gäste gerne mit etwas ganz Besonderem. Dazu gehört natürlich auch die richtige Atmosphäre: Zu einer eigenen Home-Bar gehören nicht nur diverse edle Tropfen, sondern auch die richtige Gestaltung und Dekoration. Eine Bar kann je nach Bedarf und Geschmack gestaltet werden. Wollt ihr eine schicke Cocktailbar, einen rustikalen Weinkeller oder einfach eine Home-Bar mit Spaßgarantie? Je nachdem, wo die Bar integriert werden soll, muss die Gestaltung an den Raum angepasst werden.

Habt ihr einen extra Raum oder soll die Home-Bar in euren Wohnbereich integriert werden? All diese Voraussetzungen müssen abgewogen werden, um die Gestaltung zu planen. Eine schöne Theke, schicke Barstühle und ein stylishes Regal, in dem die Auswahl präsentiert wird, machen eine Bar besonders authentisch. Ein Kühlschrank sowie ein Eisfach dürfen zudem in keiner Home-Bar fehlen, schließlich gehört der Whiskey „on the rocks“ und der Weißwein in das Kühlfach. Genießer und Gäste kommen so ideal auf ihre Kosten und können bei einem Gläschen ihres Lieblingsdrinks entspannen. Wir wollen euch heute mit ein paar schönen Ideen inspirieren, wie ihr eure Heimbar zu einem absoluten Highlight machen könnt. Kommenden Partys und einem Ruf als perfekter Gastgeber steht so nichts mehr im Wege.