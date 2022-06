6 einfache Tricks gegen schlechte Gerüche

Die üblen Gerüche in der Küche sind beseitigt, doch in der Wohnung riecht es weiterhin unangenehm? Essig hilft gegen vielerlei Gerüche. So auch gegen Zigarettenrauch. Alles was ihr braucht, ist eine Schüssel mit Essig und Wasser im Verhältnis 1:2, die ihr im betroffenen Raum aufstellt. Auch ein in Essig getränkter Schwamm hat den gleichen geruchsbindenden Effekt. Wer den Essiggeruch nicht mag, kann als Neutralisator gemahlenen Kaffee in der Küche platzieren. Eine Alternative zum Essig bietet der Eukalyptus. Die Heilpflanze in Form von ätherischen Ölen oder Duftkerzen hilft ebenfalls sehr gut gegen Rauchgeruch. Der Duft des Eukalyptus umhüllt den Raum mit einer angenehmen Frische und lässt euch in kürzester Zeit wieder durchatmen. Die Intensität des frischen und kampferartigen Eukalyptusdufts macht das Lieblingsessen der australischen Koalabären zum idealen Raumluftreiniger. Das Eukalyptusöl hat zudem eine antiseptische Wirkung auf die Atemwege. Es erleichtert das Atmen nicht nur in stinkenden Räumen, sondern auch bei Erkältungen.