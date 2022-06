Heizen ohne Heizkörper

Unsere Tipps und Tricks rund um das saisonale Heizkostensparen führt der Kamineffekt an. Für die Winterzeit lässt sich dieser Effekt wie folgt beschreiben: Der Kamineffekt ist dem Wind ähnlich und kann große Volumen n Warmluft durch ein Gebäude stoßen. Warme Luft ist leichter als Kaltluft und steigt daher nach oben. Innerhalb eines Hauses verlässt die Warmluft das Gebäude über seine Decke, während kalte Luft über den Keller und die Fenster des Erdgeschosses in das Haus eingesogen wird. Das Gegenteil ist im Sommer der Fall. Ein Haus, das sich zur Sommerzeit per Klimaanlage herunterkühlt, ist von Warmluft umgeben, die es vermag, die kühle Luft im Hausinneren über Keller und Erdgeschoss nach außen zu drängen. Im Winter kann man in mehrstöckigen Häusern demnach Heizkosten sparen, wenn man auf den Kamineffekt vertraut, der die oberen Stockwerke mit warmer Luft versorgt. Das bedeutet in der Anwendung der Heizgeräte, dass die Thermostate im Erdgeschoss eine Gradzahl aufweisen, die über der Temperatur in den darüber liegenden Geschossen liegt. Die Warmluft des Erdgeschosses wird, nach Logik des Kamineffekts, die Wärmeentwicklung der weiteren Stockwerke ergänzen, bevor sie weiter aufsteigt, um über das Dach das Gebäude zu verlassen. Die Heizgeräte in diesen oberen Geschossen könnt ihr damit fast schon ganz abstellen.