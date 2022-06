Die besten Materialien für eine Küchenarbeitsplatte

Unzählige Inspirationen an hochwertig gestalteten Küchen haben wir auf homify für euch in petto, doch in diesem Ideenbuch widmen wir uns zum ersten Mal einem wichtigen Detail: modernen Küchenarbeitsplatten. Diese Flächen und vor allem die Materialien, aus denen sie bestehen, werden dabei im Vordergrund stehen. Neben den Schränken und Schubladen als Stauraum für Küchengerät macht die Küchenarbeitsplatte Planung des Möbels komplett. Als funktionaler Bestandteil der Küche muss Arbeitsfläche viel Kochkunst aushalten. Die moderne Küchenarbeitsplatte kann aus traditionellen und innovativen Materialien bestehen. Interessante Farbtöne bringen sie in die Gestaltung von Küchen mit, aber auch optimierte Eigenschaften im Bereich der Materialhärte und Pflege. Herkömmliche Arbeitsplatten sind meistens etwa 60 cm breit und besitzen eine Höhe von circa 90 cm. Anderes ist bei modernen Küchenarbeitsplatten möglich. In der Planung von Küchen richtet man sich an die Wünsche der Auftraggeber, passt die Möbelhöhe ihren Körpergrößen an und hat auch bei den Maßen der Arbeitsplatten deutlich mehr Gestaltungsfreiraum. Werfen wir also einen Blick auf die Materialvielfalt, die Küchenarbeitsplatten für Küchen bereithalten.