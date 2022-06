So wählst du ein passendes Sofa aus

Gerade in kleinen Wohnungen ist ein Sofa oft nicht nur Sitzmöbel, sondern auch Schlafstätte. Generell schlagen wir euch vor, Polstermöbel in Erwägung zu ziehen, die man alternativ als Bett nutzen kann. Nicht unbedingt nur für den nächtlichen Schlaf, sondern auch für ruhige Stunden im Tagesverlauf. Für beide Situationen bleibt man mit einem Schlafsofa flexibel und hat für sich oder Gäste einen gut gepolsterten Platz zum Ausbreiten parat. Manche Sofas bieten sich aber auch als Zwischenlösungen an, die sich in versteckten Liegeflächen darstellen. Ist der Platz für eine ausklappbare Couch im Wohnzimmer nicht gegeben, raten wir euch zur Anschaffung einer Récamiere. Als Kombination aus Sitz- und Liegemöbel hat eine Person darauf Platz für nachmittägliches Dösen oder tiefen Schlaf.

Keine Zwischen- aber Notlösung sind Wohnzimmersitze, die sich zwar nicht zum Bett ausklappen lassen, dafür aber eine breite Polsterung aufweisen, auf der sich ein Nutzer in voller Länge bequem ausstrecken kann. Als Ratgeber für Sofas empfehlen wir euch bei dieser Art Couch zu Modellen mit leicht abnehmbaren Kissen. Sind die Rückenpolster erst einmal entfernt, ist sogar noch mehr Freifläche vorhanden, die als Liegezone genutzt werden kann. Wir wären kein guter Ratgeber, wenn wir in diesem Punkt nicht auf den Härtegrad von Polsterungen hinweisen würden. Wie bei Matratzen auch, werden die Sitz- und Liegeflächen an Sofas in ihrer Härte definiert. Ohne Probesitzen gibt euch dieser Grad eine Orientierung, ob es sich bei dem Schlafsofa oder Sitzmöbel um ein eher weich oder hart gepolstertes Möbel handelt. Diesen Hinweis sollten sich besonders diejenigen zu Herzen nehmen, die auf der Wohnzimmercouch häufig übernachten werden oder ihren Übernachtungsgästen mit einer bequemen Schlafunterlage etwas Gutes tun möchten. Außerdem empfehlen wir abnehmbare und einfach zu reinigende Polsterbezüge für Schlafsofas, um ein angemessenes Maß an Hygiene zu wahren.