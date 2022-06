Sechs begehbare Ankleiden

Es gibt viele Möglichkeiten, seine Kleidungsstücke zu verstauen: in offenen Schränken, auf Kleiderstangen, mit Hilfe von Regalsystemen oder in klassischen Wandschränken. Ob man seine Klamotten nun stets im Blick haben oder lieber sicher vor Staub und neugierigen Blicken der Besucher aufbewahren möchte, ist letztendlich Geschmackssache. Welche wichtigen Aspekte es aber bei der Planung des begehbaren Ankleidezimmers zu beachten gibt nicht. Wie groß muss beispielsweise der Schuhschrank sein, in welchem Teil des Hauses sollte sich der Ankleidebereich bestenfalls befinden und wie schafft man optisch Ordnung? Das alles klären wir in diesem Ideenbuch und zeigen euch außerdem das Ankleidezimmer eines Superstars, sowie viele andere schöne Inspirationen, mit denen ihr euch den Traum vom begehbaren Kleiderschrank erfüllen könnt: