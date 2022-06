Die versteckte Dimension

Leben wie in einem modernen Bauernhaus kann man in dem Zweifamilienhaus, das das Architekurbüro Local Architecture entworfen hat. Umgeben von weiten Wiesen und Feldern, scheint der Außenraum in das Innere überzugreifen und eine Symbiose einzugehen. Neben der Einbettung in die Landschaft steht der eigentliche Entwurf im Fokus, der einen gekonnten Mix aus zeitgenössischer und traditioneller Architektur bildet.