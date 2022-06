Stylishes Holzhaus

Dieses Foto zeigt einen Teil des privaten Wohnzimmers der Bauherren, in dem Gemütlichkeit, Wohnlichkeit und Natürlichkeit im Fokus stehen sowie natürlich der Baustoff Holz. Der naturbelassene Ton des Bodens passt perfekt zur weißen Holzdecke. Dazu gesellen sich auch in diesem Bereich große Fenster, die natürliches Licht in den Raum lassen. Links sehen wir einen der drei Holzkaminöfen. Dank der hohen Energieeffizienz des Gebäudes lässt sich der gesamte Innenraum ausschließlich über diese drei Öfen heizen. Dem Bauherren zufolge sind die Elektroheizkörper, die zur Sicherheit eingebaut wurden, selbst im Winter nur äußerst selten in Betrieb.