Praktische Ideen fürs Gästezimmer

In einem eigenen Bastelzimmer könnt ihr endlich mal in Ruhe eure kreative Seite ausleben. Basteln, Nähen oder Zeichnen – und das ohne von eurem Partner oder euren Kindern gestört zu werden. Zudem ist es eine große Last, die von eurem Rücken genommen wird, wenn ihr von nun an in einem separaten Raum arbeiten könnt und nicht jedes Mal das ganze Wohnzimmer aufräumen und den Teppich von Schnipseln befreien müsst. Lediglich wenn eine Freundin oder die Schwester über Nacht bleiben möchte, solltet ihr eure kleine Bastelecke aufräumen. Aus diesem Grund müsst ihr ordentlich Stauraum parat haben, damit sich euer Gast so richtig wohlfühlen kann. Das Schöne am Basteln ist, dass die Materialien toll aussehen und dekorativ organisiert werden können. Ein Keksglas mit Knöpfen, ein Regal mit Stoffproben, ein großer Topf mit bunten Stiften und ein schicker Korb mit aufgerolltem Papier bringen nicht nur ordentlich Farbe in den Raum, sondern regen auch dazu an, endlich mal wieder die gesammelten DIY-Tipps umzusetzen. Wenn auch ihr Lust bekommen habt, mal wieder etwas selber zu basteln, könnt ihr gleich die DIY-Tipps aus diesem Ideenbuch umsetzen.