Schwimmteiche – natürlicher Badespaß

Zurück zur Natur: In unserer Gesellschaft steht man momentan auf alles, was nachhaltig, natürlich, authentisch und Bio ist. Nach Essen, Kleidung, Möbeln und Wohnaccessoires rückt jetzt der Swimmingpool in den Mittelpunkt. Der klassische, makellose und klinisch reine Chlor-Pool hat nämlich längst ausgedient. Stattdessen geht der Trend hin zum Schwimmteich, der natürlichen Badespaß ganz ohne High Tech und Chemie verspricht. Wir haben uns mal bei unseren Experten von Biotop Natural Swimming Pools umgesehen und das Konzept Badeteich etwas genauer unter die Lupe genommen.