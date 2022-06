Ein herrliches Haus mit Blick auf das Meer

Betrachtet man das Haus aus einiger Entfernung, wird die traumhafte Lage am Wasser so richtig deutlich. Angeschmiegt an einen bewaldeten Hang, steht das Haus an der Beppu-Bucht, nur einen Steinwurf vom Wasser entfernt. Jetzt kommt auch seine innovative Formgebung noch mehr zur Geltung. Wie ein moderner Fels in der Brandung thront das Haus auf seinem Hügel über der vorhandenen Bebauung. Dabei tut es sich nicht nur durch seine Lage hervor, auch die geradlinige Gestaltung mit Flachdach unterscheidet sich deutlich von den vorherrschenden Sattel- und Zeltdächern.