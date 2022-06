Vorher-Nachher: Wenn die Garage zum Wohnraum wird

Was macht man, wenn man sein Traumhaus gefunden hat, aber der Platz einfach nicht ausreicht? Man sucht sich einen Experten, der mit smarten Umbau-Ideen die ideale Wohnfläche schafft! So machten es auch die Hausbesitzer in England, die das Team von Reis London Ltd. beauftragten. Um mehr Freiraum für die Bewohner zu gewinnen, entschied man sich für eine ungewöhnliche, aber überaus effektive Methode. Dass sich dieser Aufwand gelohnt hat, beweisen die eindrucksvollen Vorher-Nachher-Bilder.