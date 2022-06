Pferdestall wird Traumhaus

In Alcácer do Sal, einer portugiesischen Stadt, befindet sich das Objekt in einem Bett aus feinem, weißlichem Sand. Der schlichte Bau stellt in seiner Grundform einen rechteckigen Körper dar, der sich zu einem Satteldach fügt. Dieses wurde mit roten Ziegelsteinen gedeckt und setzen damit einen schönen Kontrast zu den strahlend weißen Wänden. Die Fassade wird durch die systematische Anordnung der bodentiefen Fenster aufgelockert, was für einen interessanten Anblick sorgt.

Das Gebäude, das einst als landwirtschaftlicher Betrieb genutzt wurde, befindet sich auf einem vierzehn Hektar großen Grundstück. Durch den Ort fließt der Fluss Saldo, der zur Salzproduktion genutzt wird und damit zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beiträgt. Die Landschaft ist gezeichnet von einer markanten Vegetation, die einen idealen Ort zum Entspannen bildet.