Einfamilienhaus in perfekter Balance

Das Haus wirkt bereits auf den ersten Blick sehr modern und anders als andere Gebäude in seiner Nachbarschaft. Die Fassade wurde mit vertikalen Holzlatten verkleidet, deren helle graublaue Farbe einen leicht industriell angehauchten Look mitbringt. Die Garage wurde in den Baukörper integriert, zum Gehweg und zur Straße hin wurden kleine, nett bepflanzte Vorgartenbeete angelegt, die für eine freundliche und individuelle Note sorgen. Eine Vielzahl von unterschiedlich großen, verschieden angeordneten Fenster verleiht dem Baukörper Persönlichkeit und Charakter.