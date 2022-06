Der perfekte Rückzugsort vom Alltagsstress

Hinter dem eben bereits betrachteten Wohnbereich schließt sich ein Essplatz an, der dann auch sogleich von der Küchenzeile samt Insel ergänzt wird. Die Fronten der deckenhohen Schränke präsentieren sich in einem geschmackvollen Wechsel aus Weiß und Braun, was sehr gut mit dem in Grau-Nuancen gehaltenen Fußboden harmoniert. Für den Essplatz wählte man einen Tisch mit Glasplatte, der die Luftigkeit des gesamten Interieurs unterstreicht, und sechs moderne Stühle mit filigranem Gestell.