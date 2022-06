Cool und stylish wohnen auf 28 Quadratmetern

In einer Großstadt zu leben, hat viele Vorteile, aber der Wohnungsmarkt gehört sicher nicht dazu. In den Metropolen Europas ist Wohnraum knapp und dementsprechend teuer. Mit einem begrenzten Budget muss man da Abstriche machen – entweder, was die Größe oder was die Lage der Wohnung angeht. Für alle, die gerne mitten im Zentrum des pulsierenden Großstadtlebens bleiben wollen, haben wir heute ein richtig cooles Zuhause mitgebracht, das zeigt, dass man auch auf wenigen Quadratmetern richtig stylish und komfortabel wohnen kann. Die Innenarchitekten von Atelier Grey haben mitten in Paris ein 28 qm kleines Büro zu einer gemütlichen und super schicken Zweizimmerwohnung umgebaut. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen…