Fließende Grenzen: Wie sich innen und außen am schönsten verbinden lassen

Das Zusammenspiel von Haus und Natur inspiriert Architekten zu wahren Meisterleistungen. Harmonisch fügen sich viele Häuser organisch in die Natur ein und verschmelzen förmlich mit ihr. In der modernen Architektur werden auch die Grenzen zwischen den Innen- und Außenbereichen immer mehr aufgelöst. Mit Hilfe von ausladenden Glasflächen wie großen Panoramafenstern oder raumhohen Glasschiebetüren wird der Blick in die Natur frei. Der Raum wird visuell vergrößert, es entsteht ein völlig neues Raumgefühl.

Doch nicht nur die Orientierung von innen nach außen hat erstaunliche Effekte – auch auf umgekehrtem Weg kann man sich im Innenbereich von außen inspirieren lassen und sich ein Stück Natur ins Haus holen. Optische Raumvergrößerungen durch täuschend echte Outdoormotive auf Tapeten oder innovative Naturelemente jenseits der Pflanzentöpfe – die neuen Trends eröffnen hier völlig neue Möglichkeiten.

Wie sich die Grenzen zwischen innen und außen am schönsten miteinander verbinden lassen, zeigen die folgenden Tipps.