Von Farbchaos zu geschmackvollem Wohntraum

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. So auch im Falle dieses Mehrfamilienhauses in Bad Oeynhausen. Unsere Experten von Maklerkontor Brand und Co. wollten den in die Jahre gekommenen Bau eigentlich nur ein wenig energetisch sanieren und aufhübschen. Daraus wurde dann doch eine Kernsanierung, die dem Haus innen und außen ein komplett neues Gewand gegeben hat. Viele unvorhergesehene Fragen mit innovativen Lösungen später kann sich das Ergebnis wirklich sehen lassen. Überzeugt euch selbst!