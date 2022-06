Luxusvilla mit Traumterrasse

In einem Krakauer Vorort, in dem sich eine elegante Villa an die nächste reiht, haben unsere Experten von ARCHITEKT.LEMANSKI für ihre Kunden ein Haus errichtet, das seinen Nachbargebäuden in Sachen Luxus und Komfort in nichts nachsteht, sich dabei aber deutlich innovativer und moderner präsentiert – und zwar von jeder Seite überraschend anders. Werft mit uns einen Blick auf und in dieses spannende Projekt.