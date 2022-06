Ein Haus zwischen Tradition und Moderne

Der Blick in das Innere des Wohnhausanbaus führt uns in die Küche. Diese wurde im unteren Teil angesiedelt und überzeugt mit einer modernen Ausstattung. Das Konzept aus Weiß und hellem Holz fand bereits in der Außengestaltung Anwendung und wurde auch im Inneren vorgesehen. Dadurch wird ein offener und freundlich wirkender Kochbereich kreiert, der zugleich ein gemütliches Wohngefühl bereithält.

