Stilmix olé!

Willkommen in einem kleinen Paradies! Nicht nur, dass diese Wohnung über eine Ankleide verfügt. An den begehbaren Kleiderschrank schließt auch noch eine hübsche Loggia an, die für das viele natürliche Licht verantwortlich ist. Das Regalsystem bietet ausreichend Stauraum. Kleine Accessoires werden in runden Schatullen aufbewahrt, die nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch praktisch sind. Ein runder, gepolsterter Hocker dient als Ablage und gleichzeitig als Sitzgelegenheit. Schnell wird klar, dass hier nicht nur Design, sondern auch Funktionalität im Fokus steht und die beiden in Kombination eine nicht zu trennende Einheit eingehen.