Günstig und chic: Verlassener Container wird cooles Zuhause

In diesem Ideenbuch stellen wir euch ein Haus der etwas anderen Art vor, was aber nicht bedeutet, dass es nicht eindrucksvoll ist – im Gegenteil! Für das Objekt wurden ehemalige Seecontainer eingesetzt, die optisch ordentlich was hermachen. Doch nicht nur das: Das Gebäude wurde vom Ecosa Institute errichtet, deren Arbeit auf umweltfreundlichen Projekten basiert sowie auf einem ökologischen Design. Damit setzen sie auf Nachhaltigkeit sowie auf einen bewussten Umgang mit der Umwelt – ein Engagement, das sich durchaus bezahlt macht!