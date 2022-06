Haushalt für Anfänger – so organisierst du ihn clever

Wer Ordnung im Haushalt schaffen kann, muss dafür die Grundstrukturen schaffen. Dafür gehört, das Aufräumen, Sortieren und Organisieren vorzubereiten. Am besten hilft ein Haushaltsplan in Form eines Jahres- oder Terminkalenders. Zunächst werden zwei Listen erstellt – eine mit den täglich und wöchentlich anfallenden Aufgaben, eine mit den Dingen, die mindestens ein Mal im Jahr erledigt werden müssen. Die Aufgaben, die seltener anfallen, werden mit Terminen in den Kalender eingetragen. Dazu kann das Umdekorieren für Ostern und Weihnachten, das Fensterputzen und das Keller aufräumen sein. Aber auch Gartenarbeiten, regelmäßige Arbeiten an Haus oder Wohnung und geplante Renovierungen gehören in den Kalender. Die Aufgaben, die jede Woche anfallen, können in einen Wochenplan eingetragen werden. Für einen Tagesplan eignen sich Listen, die mit Namen versehen werden und mit denen die Aufgaben an verschiedene Personen verteilt werden können.