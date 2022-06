6 Tipps für einen gesunden Schlaf

Ein gesunder und entspannter Schlaf beginnt schon beim Matratzenkauf und bei der Positionierung des Bettes im Raum. Eine neue Matratze sollte man unbedingt immer Probe liegen, um sicherzugehen, dass sie angenehm und gemütlich ist und Kopf und Rücken ausreichend stützt. Je nach Qualität der Matratze, sollte sie übrigens nach 8 bis 12 Jahren ausgetauscht werden, da im Laufe der Zeit sowohl die Betthygiene als auch der Liegekomfort deutlich nachlassen. Auch der Standort des Bettes im Schlafzimmer spielt eine wichtige Rolle für eine angenehme und erholsame Nachtruhe. Das Kopfende sollte an einer geschützten Wand stehen und man sollte vom Bett aus die Tür im Blick haben, um dem Unterbewusstsein ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln. Im Idealfall steht das Bett auch nicht an einer schlecht isolierten Außenwand oder an einer Wand, die an das Badezimmer oder die Küche grenzt, da Elektro- und Wasserleitungen die Nachtruhe beeinträchtigen können. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, darauf zu achten, dass in Bettgestell und Matratze möglichst kein Metall verarbeitet wurde.