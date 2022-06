Haus mit ungeahnten Qualitäten

Wie modern maritimes Flair aussehen könnte, sieht man in diesem Badezimmer sehr gut. Die kleinformatigen Zementfliesen in Schachbrettmuster erzeugen aufgrund der frischen Farbkombination Urlaubsstimmung. Der Bodenbelag bietet der urbanen Kulisse sowie den schlichten Designmöbeln Paroli und bildet daher eine spannende Wechselwirkung. Über das Eckfenster strömt viel Licht in das Innere und man kann von der Badewanne aus den Blick über die benachbarten Häuser genießen.