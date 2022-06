Maritime Deko-Ideen

Das Meer hat auf die meisten Menschen eine ganz besondere Wirkung: Ob es nun am rhythmischen Rauschen der Wellen liegt, an der unendlichen Weite des Horizonts oder am Geruch nach Salz, Freiheit und Abenteuer – wahrscheinlich sind es die glücklichen Erinnerungen an unbeschwerte Sommertage und entspannte Urlaube, die wir mit dem Ozean verbinden. Was auch immer es genau ist – wir alle nehmen liebend gerne ein Stückchen Meer mit nach Hause, wenn es mal wieder Zeit ist, den Strand auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Doch leider ist es unmöglich, die Unendlichkeit des Ozeans in einer Muschel oder in einem Glas voll feinem Sand festzuhalten. Trotzdem können wir ein bisschen vom Paradies in unser Zuhause integrieren – und zwar mit Dekoration im maritimen Stil.