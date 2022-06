Diese 5 Dinge ziehen Einbrecher an

Um seinen Wohnraum gegen Einbrecher zu sichern, ist es wichtig, sich um die Fenster zu kümmern. Standardfenster lassen sich innerhalb weniger Minuten ganz leicht öffnen. Es empfiehlt sich also, beispielsweise eine Teleskopstange innen quer vor die Fenster zu montieren, was zwar nicht besonders schön aussieht, aber einfach und effektiv ist. Für den, der kein Geld in neue Fenster investieren will, eine gute und günstige Alternative.

Eine optisch ansprechendere, aber natürlich auch kostspieligere Variante sind einbruchhemmende Beschläge, welche in Fenstern integriert sind. Die herkömmlichen sogenannten „Rollzapfen“ lassen sich einfach aus der Führung im Fensterrahmen herausrollen, „Pilzzapfen“ hingegen rasten in der Vorrichtung am Fensterrahmen ein, sodass das Fenster nicht geöffnet werden kann. Für eine Terrassentür kostet so etwas beispielsweise etwa 280 Euro. Abschließbare Fenstergriffe sind kein richtiger Schutz, sondern eher eine Kindersicherung. Wirklich gut gesicherte Fenster lassen sich nur durch zerschlagen von Glas überwinden, was jedoch so viel Lärm veranstaltet, dass potenzelle Einbrecher lieber die Finger davon lassen.

Um die Wohnungstür besser zu sichern, ist zum Beispiel ein Kasten-Zusatzschloss mit Sperrbügel eine Möglichkeit. Inklusive Montage belaufen sich die Kosten dabei auf etwa 120 Euro. Durch den Sperrbügel ist eine gute Zugangskontrolle gewährleistet. Ein Nachteil ist allerdings, dass das Zusatzschloss die Wohnungstür nur einseitig verstärkt. Doch Diebe versuchen teilweise auch, die Tür auf der Scharnierseite zu öffnen.

Ein Panzerschloss bietet da schon mehr Schutz, da der Metallbügel quer über die Tür geht, fest in ihr verankert ist und seitlich mit zwei Schließteilen schließt, die mit Mauerdübeln fest an der Wand angebracht sind. Außerdem ist es von außen bereits zu sehen, was abschreckend auf Einbrecher wirkt. Die Kosten liegen bei circa 340 Euro inklusive Montage. Zudem gibt es auch einbruchhemmende Türen, bei denen Sicherungsmechanismen direkt in der Tür integriert sind.