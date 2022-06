Empty-Nest-Syndrom: das Kind ist weg, das Zimmer bleibt

Wenn ihr mit euren Emotionen im Reinen seid, geht es ans Ausmisten. Was euer Kind zurückgelassen hat, gehört nicht direkt auf den Müll. Ihr könnt jedoch so einiges an angesammelten Dingen schon einmal vorsortieren. Geht mit dem nötigen Respekt und Taktgefühl an die Sache heran, denn in den Schränken, Schubladen sowie unter dem Bett könnten weitaus bizarrere Gegenstände zum Vorscheinkommen, als ein paar vergessene T-Shirts, Konzertkarten oder alte Schulhefte. Es gibt so einiges in einem Jugendzimmer, was nicht für die Augen und Ohren der Eltern bestimmt ist (und die Eltern vielleicht selbst gar nicht wissen wollen). Am besten gibt ihr eurem Spross eine Vorwarnung durch, bevor ihr euch ans Ausmisten seiner zurückgelassenen Privatgegenstände macht. Nicht nur wegen der peinlichen Überraschungen: was ihr selbst als Abfall bewertet, könnte für euer Kind vielleicht einen sentimentalen Wert haben.