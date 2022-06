6 Ideen, um kleine Badezimmer zu gestalten

Gerne will man bei der bewusst modernen Badgestaltung auch viel Farbe mit ins Spiel bringen. Doch um kleine Badezimmer zu gestalten, muss gelten: Weniger ist mehr. In Sachen Farbwahl bedeutet dies, dass helle Farbtöne, die sich bewusst zurücknehmen, genau das richtige sind. Wem Wand- und Bodenfliesen im schnöden Weiß zu langweilig sind, der hat gerade bei der vielfältigen Auswahl an Fliesen viel Spielraum, der sich als interessant erweisen wird. Ansprechend und absolut im Trend sind Wand- und Bodenfliesen, die sich ebenfalls Weiß, dafür aber in feiner Marmorierung zeigen. Diese Methode der Verkleidung präsentiert sich weniger jugendlich, dafür aber besonders edel.

Falls ihr ein kleines Badezimmer luxuriös gestalten wollt, sollte das die Fliese eurer Wahl sein. Für Badezimmer zum Wohlfühlen eigen sich aber ebenso gut Fliesen aus hellem Naturstein, der die Farbenpalette Beige, Hellbraun und Hellgrau besetzt. Bei der Badgestaltung mit Fliesen solltet ihr auf den Grundsatz achten, dass kleine Fliesenformate einen Raum kleiner wirken lassen. Als Ziel solltet ihr selbstverständlich die optische Vergrößerung haben, wenn ihr kleine Badezimmer einrichten müsst. Glücklicherweise sind großformatige Wand- und Bodenfliesen derzeit stark im Kommen, sodass ihr euch an Maße halten könnt, die in der Regel ab 60 cm beginnen. Gerne kann hier auch gemischt werden und für die Wände kleinere Fliesen gewählt werden, während der Boden mit besonders großen verkleidet wird.

Wer bei den Fliesenformaten nichts falsch machen möchte oder das Verwenden von Wand- und Bodenfliesen aus ästhetischen Gründen gleich ablehnt, findet in Beton Ciré eine optimale Alternative. Das Material an sich trägt eine helle Farbe, kann aber zusätzlich durch das Anreichern mit Pigmenten farblich beeinflusst werden. Wird das kleine Badezimmer damit gestaltet, werden sich an Wänden wie Boden keine Fugen abzeichnen, die raumverkleinernd wirken. Zudem trägt das Material zum Raumklima bei und ist ein idealer Schutz vor Feuchteschäden.