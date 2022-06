Praktische Tipps für die Lagerung eurer Küchengewürze

Kräuter der Provence, Rosmarin, Majoran, Zimt, Muskatnuss, weißer Pfeffer… In der Küche geht es bunt zu, denn wer gern kocht, dem wird es in der Küche kaum an Gewürzen und Kräutern fehlen dürfen. Damit die Küchengewürze das volle Aroma bewahren und sich auch möglichst lang halten, sollte auf die richtige Lagerung geachtet werden. Optimalerweise heißt das: luftdicht verschlossen, dunkel und trocken. Direkt neben oder über dem Herd ist es zu feucht, hier könnten die Gewürze schnell schimmeln. Damit sie nicht an Geschmack verlieren, ist es wichtig, sie luftdicht zu verpacken und möglichst vor Licht zu schützen. Wir haben ein paar praktische Ideen, wie ihr eure Gewürze in der Küche am besten aufbewahren könnt.