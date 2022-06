WM 2014: Die Stadien in Brasilien – Teil 2

Heute reisen wir mit euch in die Hauptstadt Brasiliens und den Amazonas, um die Stadien der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft zu besichtigen. Wie die Stadien in Porto Alegre und Belo Horizonte aussehen, haben wir euch bereits hier verraten: Die Stadien der WM in Brasilien – Teil 1.

Überzeugt euch selbst davon, wie modern nachhaltige und traditionell ausgerichtete Bauwerke aussehen können und stimmt euch mit uns auf das Finale der WM 2014 ein.