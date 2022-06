Kreative Wände für den Innenraum

Backstein hat einen rauen Charakter, völlig ungeschliffen und alles andere als eben. In Maßen verwendet, kann eine Backsteinwand deshalb für den entscheidenden Coolness-Faktor sorgen! Sie bringt einen gewissen Loft-Charme in jede noch so cleane Wohnung. Doch Vorsicht: Eine zu große Fläche des rotbraunen Steins kann schnell drückend wirken. Entweder also lieber nur auf eine Wand setzen oder darauf achten, dass auch genug Licht in den jeweiligen Wohnbereich fällt!