Welcher Fußboden für den Flur?

Sollen wir die Schuhe ausziehen? Diese Frage beantworten wir meist mit einem kritischen Blick auf unseren Boden und einem Nein, das ist schon in Ordnung! . Natürlich möchten wir nicht unhöflich sein und unsere Gäste bitten, in Socken vom Hausflur oder Garten aus in unseren Flur zu laufen.

Nur, wenn wir hinter den Gästen die Tür geschlossen haben, ärgern wir uns manchmal über den einen oder anderen Schlammfleck oder Kratzer. Dabei kann es so einfach sein: Um dieser Zwickmühle zu entgehen, müssen wir einfach nur den passenden Belag für unseren Flur wählen. Robust, kratzfest, wasserbeständig und vor allem auch schön soll der Fußboden sein? Wir nennen euch die Vor- und Nachteile der geläufigsten Bodenbeläge im Flur.