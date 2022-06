Energieeffizient Bauen trotz kleinen Budgets

Insgesamt verfügt das Haus über ein Fläche von 111 Quadratmetern. Drei Schlafzimmer ordnen sich in einem Bereich an, die mithilfe eines Flures verbunden werden. Hinter der Tür, die auf der Fotografie zu erkennen ist, befindet sich das Badezimmer. Die Bücherwand trennt die Küche vom Verkehrsriegel. Somit schließt das Bad direkt an die Küche an und diese beiden Räume kennzeichnen den Versorgungskern. Das Esszimmer lagert im Eingangsbereich und ist keiner Box untergeordnet, sondern wurde in den verbindenden Verkehrsflügel integriert.