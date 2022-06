8 tolle Esszimmerideen

Der Monolith Esstisch von Stefan Knopp zeichnet sich durch ursprüngliche Natürlichkeit aus. Die Eichenholztischplatte wird an einem Stück aus einem Baumstamm geschnitten und anschließend mit einer speziellen Oberflächenbehandlung veredelt. Die Oberfläche wird zunächst gebürstet und geköhlt und anschließend gekalkt. So wird die natürliche Struktur des Holzes und damit die Lebensgeschichte des Baumes herausgearbeitet. Der Tisch ist in den Farben Schwarz, Grau, Silber und Weiß erhältlich und bringt eine individuelle Note in eure Wohnung.