Umweltfreundliches Traumhaus am Hang

Ein scheinbar dreiteilig zusammengesetzter Baukörper samt Pultdach strahlt von innen heraus in die Dunkelheit. Das warme Licht in dunklem Gelb aus den Innenräumen des zeitgenössischen Hauses entfaltet in der Dämmerung eine fantastische Wirkung und macht neugierig auf mehr. Was mag sich wohl hinter den Scheiben und Wänden verbergen? Noch mehr tolle Häuser, die in der Dunkelheit strahlen, findet ihr in unserem passenden Ideenbuch.