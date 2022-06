Mut zur Lücke – Genialer Grundriss sorgt für Aufsehen

Durch den spannenden Grundriss ist es möglich, von außen einen Blick in die Küche zu werfen. Öffnet man die Falttüren zum Innenhof entsteht fast der Eindruck, man befinde sich in einer Freiluftküche. Das ist besonders an schwülen Sommertagen ein Vorteil, den man nicht mehr missen will. Man entschied sich für eine Zeile samt Insel in glänzendem Edelstahl, die der Küche einen industriellen Look verpassen. Direkt neben dem ultramodernen Kochbereich wurde ein Essplatz mit rustikalem Holztisch eingerichtet – ein weiteres schönes Beispiel für exzellenten Stilbruch.