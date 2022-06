Wir nehmen euch mit nach Argentinien – genauer gesagt nach Nordelta, einer Provinz in Buenos Aires. Auf einer Fläche von 300 Quadratmetern haben die Experten von Arquitectos Builiding M&CC ein klassisch-modernes Einfamilienhaus errichtet, das an einem See gelegen ist. Es besticht durch eine besondere Formensprache und hält auch in den Innenräumen spannende und für Aufsehen sorgende Details bereit – auch, wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint… Ihr dürft also gespannt sein!