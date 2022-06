Passivhaus mit Pionierfunktion

Für den Entwurf des Hauses war es wichtig, einen Bezug zur umgebenden Natur zu schaffen. Dieses Ziel wurde zum einen durch die Wahl des Materials Lärchenholz erreicht, welches in unbehandelter Form bei den Außenanlagen und der Fassade zum Einsatz kam, und zum anderen durch konsequente Umsetzung der Idee, die Natur mit fließenden Übergängen ins Gebäude zu holen. Natürlich kann das Haus auch an anderen Standorten errichtet werden, denn durch den freien Grundriss und die Möglichkeit der Erschließung von drei Seiten steht der Anpassung an andere Grundstücke nichts im Wege.