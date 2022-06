Modernes Apartmenthaus mit Bergblick

Auf dieser Detailaufnahme sehen wir die Harmonie zwischen Architektur und Natur. Das Apartmenthaus passt sich den Bergen der Umgebung sowohl in der Form als auch in der Farbe perfekt an, mit zackigen, scharfkantigen Formen in kühlem Grau. Fällt das Licht richtig auf die Fassade, spiegelt sich die alpine Bergwelt in den großformatigen Glasflächen der Fenster und Balkongeländer wider.