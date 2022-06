Gemütliches Holzhaus am See

Das Haus, das wir euch heute zeigen wollen, steht in Polen, genauer gesagt direkt am Ufer der Masurischen Seen. Es handelt sich um ein Ferienhaus, das von CUBICPROJEKT im traditionellen Stil erbaut wurde und nicht nur mit seiner Lage direkt am Wasser und der idyllischen Umgebung punktet, sondern auch mit einem grandiosen Ausblick, einem gemütlichen Innenraum und jeder Menge Komfort. Das perfekte Ferienparadies!