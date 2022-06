Designtraum, den man nicht mehr hergeben will

Ein Traum in Weiß! Das Haus eines Paares mit zwei Kindern steht in einem Wohngebiet in Matsuyama im Süden Japans. Die vierköpfige Familie residiert in einem schneeweißen Baukörper mit Flachdach. Die Beschränkung auf klare Linien und eine zurückhaltende Farbgebung geben ihm einen zeitgenössischen Look. Um die unkolorierte Einheit aufzubrechen, entschied man sich für eine Eingangstür aus Holz und eine partielle Wandverkleidung aus Steinfliesen als Akzente.