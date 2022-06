Ein Juwel von Haus

An dem Tisch möchte man am liebsten sogleich Platz nehmen, wirkt die Küche doch überaus einladend hergerichtet. Neben der an der Wand entlang laufenden Küchenzeile, rückt besonders die Kücheninsel in den Vordergrund. Diese sticht durch ihre liebliche Gestaltung aus Fliesen mit einheitlichem Muster in Blau-Weiß besonders deutlich hervor. Für Aufsehen sorgt auch der Steinofen, der gewiss nicht in jeder Küche vorzufinden ist.