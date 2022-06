Vorher-Nachher: Chaosbude wird eine wahre Perle

Wie oft ärgern wir uns über Unordnung in unseren vier Wänden… Meistens liegt es daran, dass wir uns selbst nicht mehr wohlfühlen und mit der Situation in unserer Wohnung unzufrieden sind. Und leider neigen wir dazu, das was wir nicht mögen, zu vernachlässigen. So ging es offenbar auch den Bewohnern des Apartments, das wir euch heute in unserer Vorher-Nachher-Kategorie vorstellen. Umgeben von altmodischen Möbeln ließ bei den Bewohnern auch irgendwann das Bedürfnis nach Ordnung nach. Doch zum Glück konnte das Team von Design Breathe Abhilfe schaffen und den vier Wänden neues Leben einhauchen.